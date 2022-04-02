Песков заявил, что у Rutube есть будущее

У российского сервиса видеохостинга Rutube есть будущее, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что площадка станет ещё более удобной за счёт инвестиций. Представитель Кремля добавил, что Россия открыта для сотрудничества по этой линии с партнёрами из Белоруссии.

У Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет ещё более удобным, — рассказал Песков.

Rutube — российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео. Он был разработан и запущен в 2006 году. В 2020 году холдинг «Газпром-медиа» стал 100-процентным владельцем сервиса.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что не будут принимать новые меры против YouTube, если видеохостинг будет выполнять требования законодательства РФ: удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских СМИ. В РКН назвали YouTube одной из ключевых площадок, которая распространяет недостоверную информацию о специальной военной операции России на Украине.

В ведомстве отметили, что YouTube сохраняет блокировку 36 аккаунтов российских СМИ вопреки требованиям Роскомнадзора прекратить цензуру в отношении российских каналов. Под ограничения видеохостинга, в частности, попали телеканалы RT, «Россия 24», «Звезда» и НТВ.