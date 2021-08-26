«Одноклассники» запустили конструктор стикеров

Социальная сеть «Одноклассники» обзавелась новой функцией по созданию собственных стикеров. При помощи специального конструктора пользователи с лёгкостью смогут создать стикеры и мемы, даже не обладая навыками фоторедактирования.

С помощью новой возможности пользователи могут создать стикер всего за несколько кликов. Для этого при отправке сообщения необходимо открыть раздел «Конструктор» и выбрать любой понравившийся фон и изменить текст. После этого можно отправить полученный стикер собеседнику, отмечается в сообщении.

odnoklassniki.ru

При создании стикеров пользователи могут использовать уже готовые фоны изображений с популярными героями мемов. В будущем же планируется пополнять эту коллекцию.

На сегодняшний день создать стикеры можно лишь в десктопной версии «Одноклассников». После их отправки, они сохраняются в разделе «Последние» и уже дальше будут доступны через мобильную версию приложения.

odnoklassniki.ru

Отмечается, что стикеры в комментариях и сообщениях пользуются большим спросом. Лишь только за 2020 год в «Одноклассниках» пользователи отправили более 6 млрд стикеров и открыток.