NVIDIA не будет ограничивать производительность видеокарт для майнинга

Компания NVIDIA опровергла слухи об ограничении производительности видеокарт вдвое для майнинга криптовалют.
Мы не ограничиваем производительность уже продающихся графических процессоров, — заявил представитель компании изданию The Verge.
Тем, кто уже приобрел продукцию NVIDIA, не стоит переживать, производительность останется на прежнем уровне.
Анонсированные 3D-карты NVIDIA CMP, предназначенные для майнинга криптовалют, не будут влиять на выпуск игровых GeForce, поскольку используемые в них чипы не соответствуют спецификациям последних и не повлияют на объём производства или доступность GeForce.
Ранее в Сети появились информация, что в NVIDIA решили ограничить производительность карты GeForce RTX 3060 в два раза при майнинге Etherium. «Задушить» видеокарту якобы должно было новшество, реализуемое на уровне драйвера, если бы были обнаружены признаки майнинга.
Как писал NEWS.ru, исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. Он считает, что такая инвестиция превращается в подобие азартной игры из-за колебания курса валют.