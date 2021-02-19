NVIDIA не будет ограничивать производительность видеокарт для майнинга

https://static.news.ru/photo/1cfaa562-7295-11eb-b36d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/nvidia

Компания NVIDIA опровергла слухи об ограничении производительности видеокарт вдвое для майнинга криптовалют.

Мы не ограничиваем производительность уже продающихся графических процессоров, — заявил представитель компании изданию The Verge.

Тем, кто уже приобрел продукцию NVIDIA, не стоит переживать, производительность останется на прежнем уровне.

Анонсированные 3D-карты NVIDIA CMP, предназначенные для майнинга криптовалют, не будут влиять на выпуск игровых GeForce, поскольку используемые в них чипы не соответствуют спецификациям последних и не повлияют на объём производства или доступность GeForce.

Ранее в Сети появились информация, что в NVIDIA решили ограничить производительность карты GeForce RTX 3060 в два раза при майнинге Etherium. «Задушить» видеокарту якобы должно было новшество, реализуемое на уровне драйвера, если бы были обнаружены признаки майнинга.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор швейцарской ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей признал неудачной идеей покупку криптовалюты в качестве детского подарка. Он считает, что такая инвестиция превращается в подобие азартной игры из-за колебания курса валют.