Новая ОС от Google впервые появилась на реальном устройстве

https://static.news.ru/photo/7b86e592-be1b-11eb-bb2c-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Разрабатываемая Google с 2016 года операционная система Fuchsia впервые получила поддержку реального устройства — умного дисплея Nest Hub первого поколения. Об этом сообщает The Verge.

Обновление для владельцев дисплея начало распространяться с 26 мая. Fuchsia заменит Cast OS на базе Linux, но пользователи могут даже не заметить разницы — всё дело в мультиплатформенном фреймворке Flutter, который не использует нативные элементы интерфейса. Все пользователи Nest Hub смогут перейти на ОС от Google в течение нескольких месяцев.

В отличие от Chrome и Android, использующих ядро Linux, в основе Fuchsia лежит микроядро Zircon. В Google утверждают, что это безопасная, инклюзивная и практичная система. Пока неясно, для какого именно класса устройств предназначена новая ОС. Компания тестировала её на ноутбуках, также сообщалось о нативной поддержке приложений для Android и Linux. Теоретически новая ОС может появиться на смартфонах, однако в этом случае Fuchsia придётся конкурировать с Android.

Ранее стало известно, что браузер Google Chrome получит функцию BFcache, которая позволит открывать веб-страницы быстрее. Об этом говорится в документах разработчиков приложения.