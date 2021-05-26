Новая ОС от Google впервые появилась на реальном устройстве

Разрабатываемая Google с 2016 года операционная система Fuchsia впервые получила поддержку реального устройства — умного дисплея Nest Hub первого поколения. Об этом сообщает The Verge.
Обновление для владельцев дисплея начало распространяться с 26 мая. Fuchsia
В отличие от Chrome и Android, использующих ядро Linux, в основе Fuchsia лежит микроядро Zircon. В Google утверждают, что это безопасная, инклюзивная и практичная система. Пока неясно, для какого именно класса устройств предназначена новая ОС. Компания тестировала её на ноутбуках, также сообщалось о нативной поддержке приложений для Android и Linux. Теоретически новая ОС может появиться на смартфонах, однако в этом случае Fuchsia придётся конкурировать с Android.
Ранее стало известно, что браузер Google Chrome получит функцию BFcache, которая позволит открывать веб-страницы быстрее. Об этом говорится в документах разработчиков приложения.