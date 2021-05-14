Google Chrome научится быстрее открывать сайты

https://static.news.ru/photo/d21578e2-b4d9-11eb-8b9d-96000091f725_660.jpg Фото: Mladen Lackovic/Global Look Press

Браузер Google Chrome получит функцию BFcache, которая позволит открывать веб-страницы быстрее. Об этом говорится в документах разработчиков приложения, передаёт WindowsLatest.

Новая система уже работает на операционной системе Android. Она сохраняет в кэш ранее посещённые страницы. Это значит, что при нажатии кнопок «назад» и «вперёд» пользователь будет мгновенно попадать на страницу, а не ждать её загрузки.

Разработчики уверены, что функция поможет на 20% ускорить веб-сёрфинг. Однако сохранённые таким образом страницы не могут выполнять сценарии JavaScript, в связи с чем реклама и некоторые другие элементы будут подгружаться позже.

Ранее журналисты выяснили, что Google Chrome содержит в себе несколько малоизвестных функций. Так, при необходимости передать свой компьютер для работы другому человеку, рекомендуется включить гостевой режим. Тогда посторонний не сможет увидеть историю поисковых запросов. Для этого следует нажать изображение профиля в правом верхнем углу браузера и выбрать необходимый режим.

Ещё одна функция: возможность воспроизведения аудио- и видеофайлов в популярных форматах без использования специальных программ. Для этого нужно просто перетащить документ в новую вкладку.