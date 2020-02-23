https://static.news.ru/photo/61d5b2b0-5637-11ea-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karsten Wrobel/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания WebsiteToolTester проанализировала скорость загрузки Интернета, а также процентное изменение этой скорости за последние годы в разных странах и выяснила, какие государства вкладывают больше средств в развитие Сети. Лидером стал Тайвань, в котором скорость Интернета за два года увеличилась на 47% и фильм объёмом 5 Гб можно скачать за восемь минут.

Как сообщается на сайте WebsiteToolTester, второе место в этом рейтинге занял Сингапур, третье — Джерси, четвёртое — Швеция, замкнула пятёрку лидеров Дания.

Россия заняла 63-е место из 216. Согласно отчёту, чтобы скачать видео в 5 Гб, в РФ потребуется в среднем 46 минут. При этом за последние два года скорость Интернета в России увеличилась только на 10%.

Как писал NEWS.ru, Content Review провёл исследование и выяснил, что средняя стоимость 1 Гб мобильного Интернета снизилась для российских абонентов на 48%. Сейчас гигабайт интернета для мобильных устройств стоит в среднем чуть больше 37 рублей. При этом в рейтинге стран с самым дешёвым доступом в Сеть для гаджетов Россия сместилась с четвёртого на шестое место. В среднем в мире гигабайт стоит 187 рублей. В частности, снижение цен связано с тем, что операторы пересмотрели в 2019 году архивные тарифы, добавив в них трафика.