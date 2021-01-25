WhatsApp назван самым популярным в РФ мессенджером

https://static.news.ru/photo/41cb4a04-5f9e-11eb-b68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency

Недовольство пользователей новой политикой WhatsApp в отношении данных не повлияло на популярность мессенджера в России. По итогам 2020 — начала 2021 года он остаётся самым востребованным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные трафика сотовых операторов.

Так, лидерами среди мессенджеров по трафику в сети «МегаФона» являются WhatsApp (58%), Telegram (32%) и Viber (2%). Также WhatsApp чаще используют для звонков (73%), для пользования чатами и отправки контента (52%). Трафик у Telegram вырос в несколько раз летом 2020 года, когда были сняты ограничения.

Увеличение числа пользователей Telegram отметили и в «Билайне», однако больше всего данных было передано через WhatsApp.

Этот мессенджер лидирует по объёму трафика и в МТС. За ним идут Telegram и Viber. Причём в компании отметили, что Telegram в декабре 2020 года сравнялся с WhatsApp по мобильному интернет-трафику в Москве.

WhatsApp, Telegram и Viber остаются самыми популярными среди мессенджеров в Tele2.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Еврокомиссию поступил запрос от немецкого депутата ЕП Энгина Эроглу по поводу решения WhatsApp изменить пользовательское соглашение. Депутат заявил, что он очень обеспокоен действиями мессенджера. Дело в том, что европейцев в новом соглашении заставляют дать доступ к своим данным другим продуктам компании Facebook.