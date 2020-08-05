Microsoft приготовилась отдать десятки миллиардов долларов за TikTok

https://static.news.ru/photo/f7640da0-d75a-11ea-867a-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американская компания Microsoft планирует завершить переговоры о приобретении с TikTok в течение следующих трёх недель, до 15 сентября.

Как сообщает телеканал CNBC, сумма сделки может составить от $10 до $30 млрд. Но пока о конкретной стоимости стороны не договорились.

Отмечается, что перенос сервиса может занять около года. При этом немногие американские компании имеют пропускную способность для передачи больших объёмов данных в свои собственные системы в течение этого времени, не говоря уже о миллиардах, которые будут стоить TikTok.

Китайская компания ByteDance решила продать сервис после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о возможном запрете TikTok в США. Он заявил, что сервис шпионит за американскими гражданами.

Ранее сообщалось о желании Apple приобрести китайский сервис, но такая покупка была бы нетипичной для компании, поскольку китайская соцсеть является кроссплатформенным приложением. К тому же сделка имеет сложную политическую подоплеку. Кроме того, в случае успешных переговоров в Вашингтоне хотят, чтобы либо продавец, либо покупатель перевел американскому Минфину проценты от сделки.

Как писал NEWS.ru, Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения соцсети.