Microsoft приготовилась отдать десятки миллиардов долларов за TikTok

Американская компания Microsoft планирует завершить переговоры о приобретении с TikTok в течение следующих трёх недель, до 15 сентября.
Как
Отмечается, что перенос сервиса может занять около года. При этом немногие американские компании имеют пропускную способность для передачи больших объёмов данных в свои собственные системы в течение этого времени, не говоря уже о миллиардах, которые будут стоить TikTok.
Китайская компания ByteDance решила продать сервис после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о возможном запрете TikTok в США. Он заявил, что сервис шпионит за американскими гражданами.
Ранее сообщалось о желании Apple приобрести китайский сервис, но такая покупка была бы нетипичной для компании, поскольку китайская соцсеть является кроссплатформенным приложением. К тому же сделка имеет сложную политическую подоплеку. Кроме того, в случае успешных переговоров в Вашингтоне хотят, чтобы либо продавец, либо покупатель перевел американскому Минфину проценты от сделки.
Как писал NEWS.ru, Microsoft приостановила переговоры c китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok, о приобретении доли американского подразделения соцсети.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен