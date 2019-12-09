https://static.news.ru/photo/11be4626-1a7c-11ea-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Microsoft назвала дату завершения поддержки приложений Office на устройствах под управлением Windows 10 Mobile. Они перестанут получать обновления 12 января 2021 года.

После наступления назначенной даты пользователи не смогут устанавливать приложения Office, а разработчики, в свою очередь, прекратят оказывать техническую поддержку, исправлять обнаруженные ошибки и устранять уязвимости.

Хотя программы продолжат работать после завершения поддержки, Microsoft настаивает , чтобы пользователи перешли на iOS и Android с регулярными обновлениями ПО.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Microsoft запустила автоматическое обновление операционной системы Windows 10. PC, работающие под управлением версий Home и Pro, начнут получать ноябрьский апдейт (1909).