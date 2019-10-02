Компания Microsoft в рамках презентации представила новую операционную систему Windows 10X. Она разработана специально для складных устройств и девайсов с двумя экранами.
Take a look at Windows 10X.— Microsoft Surface (@surface)
#MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld 2 октября 2019 г.
Разработчики отказались от «живых» плиток и изменили меню «Пуск», упростив взаимодействие. В нём также появилась возможность закреплять приложения и список последних использованных документов.
ОС оптимизирована под сенсорные экраны, и управление позволяет пользователю назначить любой экран дисплеем или клавиатурой.
Ранее News.ru сообщила, что Microsoft также неожиданно продемонстрировала новый смартфон Surface Duo. Отличительной особенностью устройства стали два экрана, складывающиеся пополам.
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