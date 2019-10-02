https://static.news.ru/photo/b389932c-e537-11e9-b448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Microsoft Surface/twitter.com

Компания Microsoft в рамках презентации представила новую операционную систему Windows 10X. Она разработана специально для складных устройств и девайсов с двумя экранами.

Разработчики отказались от «живых» плиток и изменили меню «Пуск», упростив взаимодействие. В нём также появилась возможность закреплять приложения и список последних использованных документов.

ОС оптимизирована под сенсорные экраны, и управление позволяет пользователю назначить любой экран дисплеем или клавиатурой.

Ранее News.ru сообщила, что Microsoft также неожиданно продемонстрировала новый смартфон Surface Duo. Отличительной особенностью устройства стали два экрана, складывающиеся пополам.