https://static.news.ru/photo/f78765a4-47ed-11ea-aa29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис «Все Аптеки» от Mail.ru обновил мобильное приложение. Разработчики добавили функции для людей со слабым зрением.

В обновлённом приложении появилась возможность сменить интерфейс на версию с укрупнённым шрифтом для чтения описания препаратов и сравнения цен. Поисковые запросы также получили поддержку голосового ввода.

Авторы также добавили функции чтения с экрана, Voice Over для iOS и TalkBack для Android, которые озвучивают интернет-страницы, разработанные для людей со слабым зрением. Владельцы «яблочных» устройств могут сделать голосовые подсказки об оформленных заказах от Siri.

Ранее NEWS.ru посвятил специальный материал тому, как незрячие и слабовидящие люди взаимодействуют с устройствами.