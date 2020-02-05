Сервис «Все Аптеки» от Mail.ru обновил мобильное приложение. Разработчики добавили функции для людей со слабым зрением.
В обновлённом приложении появилась возможность сменить интерфейс на версию с укрупнённым шрифтом для чтения описания препаратов и сравнения цен. Поисковые запросы также получили поддержку голосового ввода.
Авторы также добавили функции чтения с экрана, Voice Over для iOS и TalkBack для Android, которые озвучивают интернет-страницы, разработанные для людей со слабым зрением. Владельцы «яблочных» устройств могут сделать голосовые подсказки об оформленных заказах от Siri.
Ранее NEWS.ru посвятил специальный материал тому, как незрячие и слабовидящие люди взаимодействуют с устройствами.
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