Крупнейший «канал Трампа» в Telegram оказался мошенническим

https://static.news.ru/photo/c3448c1a-f0d5-4d38-bb64-dfb6d479fe3a_660.jpg Фото: pixabay.com

Мессенджер Telegram пометил канал «Donald J. Trump» как мошеннический. Число его подписчиков превышает 552 тысячи.

Внимание: на этот аккаунт много жаловались в связи с мошенничеством. Будьте осторожны, особенно если у Вас попросят денег, — говорится в описании к каналу.

Кроме того, отображение канала в результатах поиска сопровождается красной иконкой Scam (мошенничество).

Канал публиковал твиты президента США Дональда Трампа, которого ранее заблокировали в Twitter, а также расшифровки его выступлений и ссылки на Белый дом. Страница не имела отметки о том, что она действительно принадлежит известному лицу. При этом она стала крупнейшей, озаглавленной как «Donald J. Trump».

Сам Трамп ничего не говорил о создании канала в Telegram.

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Ранее NEWS.ru писал, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.