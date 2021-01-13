Крупнейший «канал Трампа» в Telegram оказался мошенническим

Мессенджер Telegram пометил канал «Donald J. Trump» как мошеннический. Число его подписчиков превышает 552 тысячи.
Внимание: на этот аккаунт много жаловались в связи с мошенничеством. Будьте осторожны, особенно если у Вас попросят денег, — говорится в описании к каналу.
Кроме того, отображение канала в результатах поиска сопровождается красной иконкой Scam (мошенничество).
Канал публиковал твиты президента США Дональда Трампа, которого ранее заблокировали в Twitter, а также расшифровки его выступлений и ссылки на Белый дом. Страница не имела отметки о том, что она действительно принадлежит известному лицу. При этом она стала крупнейшей, озаглавленной как «Donald J. Trump».
Сам Трамп ничего не говорил о создании канала в Telegram.
На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.
Ранее NEWS.ru писал, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.