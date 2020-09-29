IT-эксперт рассказал, какие данные пользователей собирает Instagram

https://static.news.ru/photo/39571db0-02b2-11eb-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соцсеть Instagram отслеживает не только запросы пользователя в поисковой строке и его клики на рекламные посты, но и личные данные аккаунтов, рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов.

Специалист объяснил, что большая часть данных нужна соцсети для корректной работы платформы, но иногда информация может использоваться и в коммерческих целях, передаёт ПРАЙМ.

Сбор данных необходим для эффективного рекламного таргетинга. Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов, — сказал Субханкулов.

Кроме того, Instagram «следит», с какими постами пользователь чаще взаимодействует и чьи сторис смотрит. Это позволяет соцсети показывать более актуальный для каждого аккаунта контент, но, с другой стороны, встаёт вопрос о приватности, отметил эксперт. Партнёрские рекламные и аналитические агенства также работают с данными пользователей, а некоторые из них даже уличали в слежке.

Маркетинговая компания HYP3R собирала описания профилей и перемещения пользователей с открытым аккаунтом, а также отслеживала и сохраняла сторис, которые по правилам соцсети должны были исчезать через 24 часа после публикации. После скандала компания лишилась партнёрского статуса, но возможно, другие агентства все еще могут получать и использовать личные данные пользователей, — предупредил специалист.

Для того, чтобы снизить риски отслеживания персональных данных, эксперт посоветовал перевести аккаунт в закрытый режим, что можно сделать в настройках приложения.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Государственной думы Евгений Фёдоров предложил повысить возрастной ценз для регистрации в социальных сетях до 14 лет. Более молодым интернет-пользователям, если инициатива будет поддержана, разрешат создавать аккаунты только с позволения родителей или других законных представителей.