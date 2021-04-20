iPhone 12 получил новый цвет

Apple уже выпускала в фиолетовом цвете iPhone 11 — смартфон компании предыдущего поколения.
Презентация состоялась в рамках Apple Event, проходящего в онлайн-режиме. Также в рамках мероприятия показали новый моноблок iMac с собственным процессором компании M1.
Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают, что качество записи звука на компьютере не уступит студийному.
Кроме того, в Купертино представили новый планшет iPad Pro на том же чипе M1. Устройство будет продаваться в двух вариантах — с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном Liquid Retina XDR. Планшеты оснастили новым mini-LED-экраном, а также широкоугольной передней камерой с функцией «В центре внимания», которая позволяет распознавать и отслеживать человека в кадре. Кроме того, iPad Pro получил поддержку технологии 5G.