iPhone 12 получил новый цвет

https://static.news.ru/photo/c0d561ea-a206-11eb-b8d6-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео Apple/youtube.com

Корпорация Apple показала новый цвет iPhone 12. Смартфон начнут выпускать в фиолетовом корпусе.

Новый цвет нанесут на заднюю крышку и алюминиевую рамку устройства. В обновлённом формате можно будет приобрести iPhone 12 и 12 mini. Модели Pro и Pro Max не получили новую расцветку.

Предзаказ на новое устройство стартует 23 апреля, а продажи начнутся 30 апреля.

Apple, iPhone 12âye Mor renk seÃ§eneÄi eklediÄini duyurdu. pic.twitter.com/Hl40lvOOzT — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) April 20, 2021

Apple уже выпускала в фиолетовом цвете iPhone 11 — смартфон компании предыдущего поколения.

Презентация состоялась в рамках Apple Event, проходящего в онлайн-режиме. Также в рамках мероприятия показали новый моноблок iMac с собственным процессором компании M1.

Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают, что качество записи звука на компьютере не уступит студийному.

Кроме того, в Купертино представили новый планшет iPad Pro на том же чипе M1. Устройство будет продаваться в двух вариантах — с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном Liquid Retina XDR. Планшеты оснастили новым mini-LED-экраном, а также широкоугольной передней камерой с функцией «В центре внимания», которая позволяет распознавать и отслеживать человека в кадре. Кроме того, iPad Pro получил поддержку технологии 5G.