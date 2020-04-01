Интернет для передачи данных ГЛОНАСС появится на дорогах РФ к 2024 году

https://static.news.ru/photo/85d549a0-7428-11ea-8a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беспроводное интернет-покрытие для отправки информации со спутников ГЛОНАСС охватит российские дороги к 2024 году. Об этом сообщили в «Информационных спутниковых системах» им. М. Ф. Решетнёва (ИСС).

Планируется развернуть сеть беспроводного Интернета на транспортной инфраструктуре для передачи данных, полученных со спутников системы ГЛОНАСС, до 2024 года, — цитирует компанию ТАСС.

В ИСС пояснили, что технологии спутниковой навигации получат более широкое покрытие на приоритетных автомобильных и железных дорогах России. На данный момент их используют для мониторинга передвижения и работы транспорта, а также работы системы экстренного реагирования при ДТП, уточнили на предприятии.

В орбитальную группировку системы навигации ГЛОНАСС входят 27 спутников, 24 из них используются по целевому назначению. Ещё один спутник проходит лётные испытания, а ещё один — в резерве. Другой спутник находится на этапе ввода в систему, отметили в компании.

Как писал NEWS.ru, ранее новый навигационный спутник «Глонасс-М» был выведен на расчётную орбиту и взят на управление военными.