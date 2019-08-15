https://static.news.ru/photo/e059782e-bf5b-11e9-a5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Huawei планирует увеличить штат российских центров исследований и разработок. В течение пяти лет компания намерена привлечь к работе более 1,5 тысячи человек.

Расширение локальной научно-исследовательской базы откроет новые рабочие места для талантливых учёных, которые будут работать над изучением передовых технологий в России, при этом разрабатывая решения, отвечающие требованиям мировой ИКТ-индустрии, — цитирует представителя Huawei « ПРАЙМ » со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас у китайской компании два локальных R&D-центра в Москве (400 сотрудников) и Санкт-Петербурге (150 специалистов). До конца 2019 года Huawei планирует открыть три новых R&D-центра. Однако в каких городах — пока не раскрывается.

Ранее News.ru сообщил, что Huawei вновь перенесла дату релиза складного смартфона Mate X. В рамках пресс-мероприятия в Китае производитель заявил, что у него «нет никакой возможности» выпустить устройство в сентябре. Пользователям не стоит ждать Mate X раньше ноября, хотя разработчики «уверены», что он выйдет в какой-то момент в 2019 году.