Huawei обогнала Apple и Samsung и захватила лидерство на рынке смартфонов

Аналитическая компания Canalys выпустила отчёт о ситуации на рынке смартфонов во II квартале 2020 года. Согласно документу, лидером по продажам стала компания Huawei.
С отчётом аналитиков
Компания Samsung стала второй с 53,7 млн проданных устройств. В случае корейской фирмы падение по сравнению с прошлым годом оказалось ещё более значительным — 30%. Apple традиционно стала третьей.
Аналитики Canalys сомневаются, что китайскому производителю удастся удержать лидерские позиции. Проблемным регионом для Huawei является Европа, где продажи стремительно снижаются — с 22% доли рынка в 2019 году до 16% в 2020-м.
Как сообщал NEWS.ru, Великобритания собирается отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи 5G.
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