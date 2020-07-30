Huawei обогнала Apple и Samsung и захватила лидерство на рынке смартфонов

https://static.news.ru/photo/ff6af1a8-d264-11ea-b11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lizhihao/Global Look Press

Аналитическая компания Canalys выпустила отчёт о ситуации на рынке смартфонов во II квартале 2020 года. Согласно документу, лидером по продажам стала компания Huawei.

С отчётом аналитиков ознакомился Life. За последние три месяца китайская компания реализовала 55,8 млн устройств. Большая часть продаж пришлась на КНР (около 70%). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение общего показателя на 5%.

Компания Samsung стала второй с 53,7 млн проданных устройств. В случае корейской фирмы падение по сравнению с прошлым годом оказалось ещё более значительным — 30%. Apple традиционно стала третьей.

Аналитики Canalys сомневаются, что китайскому производителю удастся удержать лидерские позиции. Проблемным регионом для Huawei является Европа, где продажи стремительно снижаются — с 22% доли рынка в 2019 году до 16% в 2020-м.

Как сообщал NEWS.ru, Великобритания собирается отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи 5G.