Лондон: Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G

https://static.news.ru/photo/a70117ce-c5d3-11ea-aeb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Британский кабмин собирается отказаться от оборудования китайской компании Huawei («Хуавэй») в национальной инфраструктуре связи поколения 5G, заявил 14 июля 2020 года в Палате общин королевского парламента министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Оливер Дауден.

Сегодня утром (14 июля 2020 года. — NEWS.ru) премьер-министр [Великобритании] Борис Джонсон председательствовал на заседании Совета национальной безопасности. Его участники приняли во внимание заключение Национального центра кибербезопасности о последствиях для британских предпринимателей использования оборудования Huawei, а также геостратегические соображения. Правительство согласилось с оценкой ведомство и считает, что лучший способ обеспечить безопасность наших сетей — это отказаться от использования нового оборудования Huawei, — цитирует чиновника ТАСС.

Он добавил, что до конца 2020 года национальные операторы связи не смогут покупать оборудование 5G у Huawei. Министр отметил, что к 2027-му Лондон полностью заменит всю технику Huawei в королевских сетях 5G.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе компании напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, корпорации обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.

24 июня госсекретарь США Майк Помпео выступил с «предупреждением» об опасности использования технологий китайской компании Huawei. По его словам, опасность деятельности Huawei осознают «граждане всего мира», через технологии компании данные граждан могут попасть в Китай.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Американская сторона обвинила компанию в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Как писал NEWS.ru, стало известно, что британское правительство через шесть месяцев начнёт отказываться от участия Huawei в создании сетей 5G в стране.