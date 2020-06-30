Власти США: Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности

https://static.news.ru/photo/db0c56ac-bafa-11ea-bd96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lizhihao/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности, передаёт Telegram-канал «360».

По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе компании напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, корпорации обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с «предупреждением» об опасности использования технологий китайской компании Huawei. По его словам, опасность деятельности Huawei осознают «граждане всего мира», через технологии компании данные граждан могут попасть в Китай.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Ранее США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.

Власти США призвали страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с Huawei в сфере развития нового поколения связи 5G. Взамен Вашингтон предлагает присмотреться к Ericsson, Nokia и Samsung.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео назвал Иран «угрозой для всего мира».