Великобритания откажется от участия Huawei в развёртывании 5G

https://static.news.ru/photo/86866d52-bea1-11ea-b215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Британское правительство через шесть месяцев начнёт отказываться от участия Huawei в создании сетей 5G в стране.

Решение будет основываться на данных доклада британского Центра правительственной связи (GCHQ), который изменил оценку риска использования технологии китайской компании, сообщает The Sunday Telegraph.

По информации издания, эксперты разведывательного агентства считают, что из-за наложенного властями США запрета на доступ к американским разработкам Huawei будет вынуждена использовать непроверенные технологии. В связи с этим контролировать риск от их использования в британских сетях 5G станет якобы невозможно. Соответствующий доклад специалисты GCHQ намерены отправить премьер-министру Борису Джонсону на предстоящей неделе.

По словам источника газеты в правительстве Соединённого Королевства, доклад включает кардинальное изменение оценки риска от сотрудничества с китайской компанией, что сближает позиции Великобритании и США в данном вопросе.

В свою очередь пресс-секретарь Huawei подчеркнул , что компания «является наиболее тщательно проверяемым поставщиком в мире», и призвал учитывать в работе факты, а не домыслы.

Ранее власти Соединённых Штатов считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе компании напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, корпорации обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.

Как писал NEWS.ru, 24 июня госсекретарь США Майк Помпео выступил с «предупреждением» об опасности использования технологий китайской компании Huawei. По его словам, опасность деятельности Huawei осознают «граждане всего мира», через технологии компании данные граждан могут попасть в Китай.