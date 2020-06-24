Помпео заявил, что опасность Huawei осознают «граждане всего мира»

https://static.news.ru/photo/b58a3684-b63f-11ea-8d58-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео снова предупредил об опасности использования технологий китайской компании Huawei.

Об этом сообщает РИА Новости. Помпео добавил, что через технологии Huawei данные граждан могут попасть в Китай, и отметил, что санкции в отношении китайской корпорации находят все большую поддержку по всему миру.

Чем больше стран, компаний и граждан спрашивают, кому следует доверять свои наиболее конфиденциальные данные, тем более очевидным становится ответ: не полицейскому государству, контролируемому Коммунистической партией Китая, — заявил он.

Помпео добавил, что тренд в пользу безопасного 5G набирает силу.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Ранее США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.

Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Соединённых Штатов призвали страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei в сфере развития нового поколения связи 5G. Взамен Вашингтон предлагает присмотреться к Ericsson, Nokia и Samsung.