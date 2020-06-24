Помпео заявил, что опасность Huawei осознают «граждане всего мира»

Госсекретарь США Майк Помпео снова предупредил об опасности использования технологий китайской компании Huawei.
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Чем больше стран, компаний и граждан спрашивают, кому следует доверять свои наиболее конфиденциальные данные, тем более очевидным становится ответ: не полицейскому государству, контролируемому Коммунистической партией Китая, — заявил он.
Помпео добавил, что тренд в пользу безопасного 5G набирает силу.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Ранее США обвинили Huawei в установке бэкдоров в телекоммуникационных сетях по всему миру. Они якобы позволяют китайской компании получить доступ к данным пользователей мобильных операторов.
Производитель оборудования обязан встраивать в него подобную опцию для правоохранительных органов. Но при этом ему самому запрещено получать доступ к данным пользователей. США считают, что Huawei нарушила это обязательство.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Соединённых Штатов призвали страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei в сфере развития нового поколения связи 5G. Взамен Вашингтон предлагает присмотреться к Ericsson, Nokia и Samsung.
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