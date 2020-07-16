Хакеры раскрыли детали взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter

https://static.news.ru/photo/34b7a846-c753-11ea-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры рассказали, как им удалось совершить атаку на аккаунты знаменитостей в Twitter. В качестве доказательств своих слов они передали скриншоты, на которых виден процесс взлома соцсети.

Как пишет Vice, хакеры на условиях анонимности сообщили, что доступ к данным пользователей они получили благодаря сотруднику Twitter, который буквально сделал всю работу за них. По словам другого источника, сотрудник компании за свои услуги получил вознаграждение.

На скриншотах, предоставленных хакерами, видно, что им удалось получить доступ к интерфейсу пользователей с помощью внутреннего сервиса Twitter.

В настоящее время в компании выясняют, передал ли сотрудник хакерам доступ к самому сервису или же с его помощью получил личные данные пользователей, которые и отдал взломщикам, информирует «Политика сегодня».

В компании подтвердили , основываясь на скриншотах хакеров, что взлом аккаунтов произошёл благодаря внутренним инструментам компании. Там отметили, что атаку провели люди, целью которых стали сотрудники компании с доступом к внутренней системе и служебным инструментам.

Our investigation is still ongoing but hereâs what we know so far: — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Всего накануне хакерам удалось взломать более 50 аккаунтов известных людей и компаний. В частности, атаке подверглись Twitter-аккаунты основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, а также экс-президента США Барака Обамы. Пользователям приходили однотипные сообщения с предложением заработать биткоины в духе финансовых пирамид. К 01:00 мск 16 июля мошенники получили от пользователей 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам, писал NEWS.ru.