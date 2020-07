Хакеры раскрыли детали взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter

Как пишет Vice, хакеры на условиях анонимности сообщили, что доступ к данным пользователей они получили благодаря сотруднику Twitter, который буквально сделал всю работу за них. По словам другого источника, сотрудник компании за свои услуги получил вознаграждение.

На скриншотах, предоставленных хакерами, видно, что им удалось получить доступ к интерфейсу пользователей с помощью внутреннего сервиса Twitter.

В настоящее время в компании выясняют, передал ли сотрудник хакерам доступ к самому сервису или же с его помощью получил личные данные пользователей, которые и отдал взломщикам, информирует «Политика сегодня».

В компании подтвердили , основываясь на скриншотах хакеров, что взлом аккаунтов произошёл благодаря внутренним инструментам компании. Там отметили, что атаку провели люди, целью которых стали сотрудники компании с доступом к внутренней системе и служебным инструментам.

Our investigation is still ongoing but here’s what we know so far: