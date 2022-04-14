Хакеры Killnet рассказали об атаках на госструктуры Украины

Первый удар хакеры из русскоязычного объединения Killnet нанесли по сайтам правительственных структур Украины за десять часов до начала спецоперации, рассказал представитель группировки изданию Lenta.ru. Это выбило около 67 ресурсов, отметил он.

Промежуточная мощность этой атаки составила 2,4 Тб/c. Это произошло за десять часов до начала специальной операции, и мы не афишировали эту акцию. Можно сказать, что тест оказался успешным, — сказал собеседник.

Кроме того, кибератаки совершались на Национальный банк Польши, на международный аэропорт Брэдли в американском штате Коннектикут. Хакеры взламывали почту высокопоставленных чиновников, блокировали устройства простых американцев.

Представитель Killnet объяснил, что для него главное — благополучие страны, группировка пытается помочь президенту Владимиру Путину на информационном фронте. Поддерживает и спонсирует их самих узкий круг людей. При этом 80% даркнета нейтральны, они нацелены на заработок, а многие покинули Россию и работают против неё.

По поводу знаменитой команды Anonymous хакер высказался так: он уважает их старую команду, но нынешние участники — «лжецы и подлецы». Killnet удалось обрушить их сайт на 10 дней.

Ранее хакеры из объединения Killnet объявили о создании «Международного альянса хактивистов». В числе его целей называются борьба с фашизмом в интернете и предотвращение расширения НАТО вплоть до уничтожения его инфоструктуры с помощью хакерских атак.