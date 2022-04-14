«Русские хакеры» создали альянс для борьбы с фашизмом и расширением НАТО

Русскоязычные хакеры из объединения Killnet объявили в своём Telegram-канале о создании «Международного альянса хактивистов». В числе его целей называются борьба с фашизмом в Интернете и предотвращение расширения НАТО вплоть до уничтожения его инфоструктуры помощью хакерских атак.

Для выявления неонацистских сект, сбора данных о них и применения к ним «соответствующей силы» хакеры создадут единый мониторинговый центр, который будет обеспечивать контроль Сети с помощью новой технологии.

Активисты также намерены заниматься борьбой с ресурсами террористических группировок в Сети и оказывать помощь жертвам мошенничества в Интернете, для чего будет создан международный благотворительный фонд. Кроме того, хакеры также планируют открыть 60 представительств альянса в дружественных странах для обращения населения.

Ранее эксперт по информационной компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал в беседе с NEWS.ru, кто такие «русские хакеры», который обвиняют практически во всех киберпреступлениях в мире, стоит ли их бояться и какие у них есть этические нормы. Он также отметил, что хакеры занимаются не только хищением, но и защитой информации.