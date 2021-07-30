Хакеры атаковали систему онлайн-голосования в Москве

Хакеры совершили 14 атак и испортили один бюллетень во время тестирования системы онлайн-голосования. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов московского правительства Артём Костырко.

Порядка 14 атак всего было. Конкретно DDoS, когда идёт запрос на фронтальную часть, — их было всего две, но они не были самыми интересными из тех, которые случились, — заявил Костырко.

По его данным, атак, способных повлиять на голосование, не было, но все попытки вмешательства зафиксированы. За время тестирования специалистам удалось выявить новые способы превращения бюллетеней в недействительные, когда хакеры меняют символы в коде в цепочке блокчейна.

Как отметил Костырко, всего в тестировании не смогли принять участие около 3,5 тысячи владельцев подтверждённой учётной записи на портале mos.ru. Причины в каждом случае будут изучаться индивидуально.

Каждому в почту напишем по тем контактам, которые он оставил, что нужно ещё сделать, — добавил Артём Костырко.

Тестирование системы электронного голосования в Москве проходило 29–30 июля на городском портале mos.ru. Оно проводилось для того, чтобы в преддверии сентябрьских выборов выявить ошибки и устранить их.

В рамках московского тестирования предусматривалось два вопроса: об обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения и о приоритете развития транспортной инфраструктуры в столице.

Всего в тестировании приняли участие около 3,9 млн жителей Москвы.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала критиков онлайн-голосования на выборах людьми «с пещерным сознанием». По её словам, при введении этой системы власти откликнулись на запрос самой активной и мобильной части общества.