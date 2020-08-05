Google в октябре закроет свой музыкальный сервис

Американская компания Google приняла решение закрыть свой музыкальный сервис Google Play Music. С сентября им не смогут пользоваться жители Новой Зеландии и Южной Африки, для остальных регионов он прекратит работу в октябре.
По данным издания The Verge, после блокировки пользователи
Также в компании создали специальный инструмент для переноса данных. Он получил название Google Takeout. Он позволяет в несколько кликов осуществить перенос. Возможность экспорта данных будет доступна до декабря.
Вместе с блокировкой Google Play Music в компании решили удалить всю музыку из онлайн-магазина Play Market. Её покупка через официальный магазин приложений перестанет быть доступна. В Google обещают добавить возможность покупки композиций в YouTube Music через сторонние каналы реализации.
Впервые поисковый гигант заявил о планах закрыть сервис в мае. Тогда в компании предупредили пользователей о необходимости перенести данные. Для тех пользователей, которые используют платную версию Google Play Music, переход на YouTube Music Premium произойдёт автоматически.
NEWS.ru писал, что Google в США обвинили в слежке за пользователями.
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