Google в октябре закроет свой музыкальный сервис

https://static.news.ru/photo/da2864d6-d730-11ea-956d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Google приняла решение закрыть свой музыкальный сервис Google Play Music. С сентября им не смогут пользоваться жители Новой Зеландии и Южной Африки, для остальных регионов он прекратит работу в октябре.

По данным издания The Verge, после блокировки пользователи не смогут переносить свой контент на другие площадки. В настоящее время его можно экспортировать в YouTube Music. Это можно сделать при первом запуске приложения.

Также в компании создали специальный инструмент для переноса данных. Он получил название Google Takeout. Он позволяет в несколько кликов осуществить перенос. Возможность экспорта данных будет доступна до декабря.

Вместе с блокировкой Google Play Music в компании решили удалить всю музыку из онлайн-магазина Play Market. Её покупка через официальный магазин приложений перестанет быть доступна. В Google обещают добавить возможность покупки композиций в YouTube Music через сторонние каналы реализации.

Впервые поисковый гигант заявил о планах закрыть сервис в мае. Тогда в компании предупредили пользователей о необходимости перенести данные. Для тех пользователей, которые используют платную версию Google Play Music, переход на YouTube Music Premium произойдёт автоматически.

NEWS.ru писал, что Google в США обвинили в слежке за пользователями.