Facebook объявила о запуске аналога TikTok на базе Instagram

https://static.news.ru/photo/27d4c9e0-d72c-11ea-aafa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/Global Look Press

Американская корпорация Facebook объявила о запуске сервиса Instagram Reels. Он должен конкурировать с TikTok.

Сегодня мы представляем Instagram Reels — новый сервис для создания и просмотра коротких развлекательных видео в Instagram, — цитирует ТАСС сообщение.

Для того, чтобы снять 15-секундный ролик, достаточно открыть камеру в мобильном приложении Instagram и выбрать соответствующую функцию на панели внизу. При этом подписчик может использовать различные инструменты видеомонтажа. Для записи можно использовать аудиодорожки из каталога треков, либо записать с собственным звуком. Также как и у TikTok у нового сервиса можно будет настраивать приватность роликов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания ByteDance решила отказаться от доли в американском подразделении разработанной ею социальной сети TikTok, чтобы избежать блокировки приложения на территории Соединённых Штатов. Компания пыталась сохранить миноритарную долю в приложении, но Белый дом не согласился с такими условиями.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok, обвинив разработчиков и администрацию сервиса в слежке за американскими гражданами.