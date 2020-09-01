Facebook и Twitter заблокировали аккаунты, якобы связанные с Россией

https://static.news.ru/photo/f698da68-ec81-11ea-a49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали ряд учётных записей, якобы связанных с российскими структурами. Причина — скоординированные неавторизованные действия.

Как сообщает ТАСС, действия этих страниц были направлены на Великобританию, США, Алжир и Египет.

В частности Facebook утверждает, что из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским «Агентством интернет-исследований».

Мы начали это расследование, основываясь на информации <...> от ФБР, — указано в пресс-релизе.

Twitter, в свою очередь, сообщает о том, что в этой соцсети были заблокированы пять учётных записей, «которые достоверно соотносятся с российскими госструктурами». Все они производили манипуляции на платформе.

Как писал NEWS.ru, китайское приложение TikTok с начала года удалило более 380 тысяч видео в США за «разжигание ненависти». Также были заблокированы 1300 учётных записей.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне.