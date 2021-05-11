Эксперты предупредили россиян об уязвимости многих компьютеров

https://static.news.ru/photo/0ca50230-b263-11eb-9257-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

37% российских домашних компьютеров используют устаревшую операционную систему Windows 7. ОС не получает базовых обновлений, а значит уязвима к атакам злоумышленников, предупредили эксперты «Лаборатории Касперского».

Среди малого и среднего бизнеса устаревшую систему используют 34% компаний, а среди микробизнеса — 35% компаний. При этом корпоративные клиенты ещё могут на платной основе получать обновления для Windows 7, но до 2023 года.

Некоторые пользователи и компании используют ещё более старые версии ОС — Windows XP (поддержка прекращена в 2014 году) и Windows Vista (поддержка прекращена в 2017 году). Однако таких меньше 1% от числа всех владельцев ПК. Новейшую Windows 10, которая получает все обновления безопасности, используют 56% пользователей.

Многие пользователи не спешат устанавливать обновления на операционную систему, опасаясь возможных изменений в интерфейсе и функциональности или просто не желая тратить на это ценное рабочее время. При этом именно обновления позволяют исправить порождающие уязвимости ошибки, с помощью эксплуатации которых в систему могут проникнуть злоумышленники, — рассказал эксперт организации Олег Горобец.

По его словам, когда информация об уязвимостях ОС становится известна публике, злоумышленники активизируются и начинают использовать её для атак. Когда становится известно, что поддержка системы скоро прекратиться, следует заранее запланировать обновление до актуальной версии.

Использовать в работе не получающие обновления системы — всё равно что оставлять дом с незапертой дверью: рано или поздно в неё зайдёт кто-то, кому вы не будете рады, — подчеркнул он.

Ранее ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок рассказал, что мошенники стали активно рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма с обещаниями выплат или выгодного инвестирования. По его словам, в настоящее время фиксируется всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs.