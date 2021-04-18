Дефицит жёстких дисков грозит миру из-за новой криптовалюты Chia

https://static.news.ru/photo/84798032-a044-11eb-80d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские пользователи начали массово скупать жёсткие диски и SSD-накопители, чтобы майнить новую криптовалюту Chia. Такой спрос на накопители может привести к их дефициту.

Наиболее популярны диски объёмом от 4 до 18 терабайт. Также китайские майнеры покупают SSD-накопители объёмом 1 или 2 терабайта. Локальный производитель Jiahe Jinwei заявил, что SSD от фирм Gloway и Asgard уже полностью раскуплены. Повышенный спрос может привести к росту цен и дефициту товара. Так, стоимость жёстких дисков может увеличиться в Гонконге с $26 до $76. Компания планирует ограничить продажу накопителей в одни руки, а также заняться выпуском специальных дисков для майнинга, сообщает Hardwaretimes.

Криптовалюта Chia была создана Брэмом Коэном, автором протокола BitTorrent и одноимённой программы. Сейчас торговать этой валютой в Китае нельзя, но майнеры решили закупиться дисками на перспективу. Учитывая концентрацию производств в Китае, дефицит на внутреннем рынке приведёт к дефициту на внешних, но аналитики не могут предугадать, как быстро это произойдёт.

Как писал NEWS.ru, появилась новая схема мошенничества с криптовалютой, при которой злоумышленники создают собственные проекты децентрализованных финансов, включают в код ошибку, а после незаконно выводят финансовые средства клиентов.