Clubhouse начал разработку приложения для Android

https://static.news.ru/photo/cdad5aa4-7690-11eb-8280-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Голосовая социальная сеть Clubhouse, которая сейчас доступна только пользователям смартфонов с iOS, приступила к разработке приложения для Android.

Для создания приложения соцсеть наняла разработчика Мопеву Огундипе. Сама женщина рассказала, что начала работу 22 февраля.

Если вы знаете меня, вы, вероятно, знаете, что у меня есть «мнения» о приложениях только для iOS, поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы принести вечеринку на Android, — написала она в Twitter.

some personal news (are we still doing that )



Today was my first day at @joinClubhouse



If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android — Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021

До этого Огундипе занималась разработкой ПО под Android для соцсети Instagram, образовательного проекта Khan Academy и платформы для блогов Medium.

Clubhouse — это новая социальная сеть, где можно только слушать или говорить. Её запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co, а популярным ресурс стал в период пандемии коронавируса.

Чтобы попасть в систему, нужно получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей. При этом в Clubhouse возможно только голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Сейчас платформа доступна только на iOS.

В комнатах в соцсети часто появляются известные люди: миллиардеры, актёры, блогеры, журналисты и другие. Пользователи могут не только послушать их выступления, но и задать свои вопросы.

Накануне команда Clubhouse зафиксировала хакерскую атаку на соцсеть в прошедшие выходные. Неизвестному пользователю удалось транслировать аудиопотоки из «нескольких комнат» на свой сторонний веб-сайт, писал NEWS.ru.