Clubhouse начал разработку приложения для Android

Для создания приложения соцсеть наняла разработчика Мопеву Огундипе. Сама женщина рассказала, что начала работу 22 февраля.

some personal news (are we still doing that )



Today was my first day at @joinClubhouse



If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android