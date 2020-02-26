https://static.news.ru/photo/b67fbdde-589d-11ea-9394-fa163e074e61_660.jpg Фото: BraveSoftware/facebook.com

Браузер Brave получил систему обнаружения ошибки 404. При её выявлении пользователю в том же окне предложат найти нужную страницу в Архиве Интернета.

Помимо 404-ой («страница не найдена») браузер также учитывает ошибки 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525, and 526. После проверки система переведёт юзера на архивную версию страницы (если она существует) с возможностью выбрать определённый отрезок времени.

Ранее владельцы универсальной электронной библиотеки выпустили схожую функцию для браузеров Chrome, Safari и Firefox, но в них она была реализована лишь в качестве расширения.

Архив Интернета включает более 900 млрд URL и более 400 млрд страниц. Ежедневно он пополняется «сотнями миллионов» новых адресов.

Ранее NEWS.ru рассказал, что исследователи кибербезопасности Талал Хадж Бакри и Томми Миск обнаружили лазейку на iPhone и iPad, позволяющую получить доступ к данным пользователей. Потенциальный злоумышленник посредством вредоносной программы и буфера обмена может «украсть» такую информацию, как пароли и местоположение.