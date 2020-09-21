Бизнесмены США и Европы выступили за чипирование своих сотрудников

https://static.news.ru/photo/2f341852-fc12-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследование компании Citrix показало, что две трети бизнесменов в Европе и США готовы чипировать своих сотрудников, при этом вставлять чипы себе они не намерены.

Большинство сотрудников считают, что к 2035 году, когда такая технология станет доступной, «киборги» получат преимущество на рынке труда, а 60% уверены, что постоянная работа для людей станет редкостью.

Опрос показал, что 57% не против имплантации чипов, если будут уверены, что это безопасно и повышает производительность. Позитивно идею «чипироваться» восприняли лишь 43% работников. Среди бизнесменов таких сторонников менее трети, сообщает CNN.

Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск назвал сумму, в которую обойдётся чипирование людей. Процедура будет стоить несколько тысяч долларов, систему для чипирования сделают автоматизированной. В эту стоимость будет включена хирургическая операция, которая также будет проходить в автоматическом режиме. Сам чип окружающие даже не заметят. Изобретатель назвал и преимущества чипирования: например, можно будет слушать музыку, не надевая наушников. Само устройство будет в несколько сантиметров.