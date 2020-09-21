Бизнесмены США и Европы выступили за чипирование своих сотрудников

Исследование компании Citrix показало, что две трети бизнесменов в Европе и США готовы чипировать своих сотрудников, при этом вставлять чипы себе они не намерены.
Большинство сотрудников считают, что к 2035 году, когда такая технология станет доступной, «киборги» получат преимущество на рынке труда, а 60% уверены, что постоянная работа для людей станет редкостью.
Опрос показал, что 57% не против имплантации чипов, если будут уверены, что это безопасно и повышает производительность. Позитивно идею «чипироваться» восприняли лишь 43% работников. Среди бизнесменов таких сторонников менее трети,
Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск назвал сумму, в которую обойдётся чипирование людей. Процедура будет стоить несколько тысяч долларов, систему для чипирования сделают автоматизированной. В эту стоимость будет включена хирургическая операция, которая также будет проходить в автоматическом режиме. Сам чип окружающие даже не заметят. Изобретатель назвал и преимущества чипирования: например, можно будет слушать музыку, не надевая наушников. Само устройство будет в несколько сантиметров.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен