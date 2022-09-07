Apple показала новый iPhone 14 и 14 Plus

Фото: youtube.com

Apple продемонстрировала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами в ходе онлайн-презентации на YouTube. В список новшеств смартфона линейки iPhone 14 Pro вошла функция Always-On Display, позволяющая гаджету отображать ограниченную информацию, в то время как телефон находится в спящем режиме.

Основную камеру iPhone обновили, вставив в нее новый сенсор на 48 мегапикселей. Покупателям будут доступны смартфоны в линейке из четырех цветов. Помимо этого, в ноябре 2022 года iPhone 14 серии получит поддержку спутниковой связи, но пока лишь на американском рынке. В течение первых двух лет функция будет бесплатной. С ее помощью можно будет отправлять другим пользователям сообщения и геолокацию.

Кроме того, в iPhone 14 будет установлена функция Crash Detection, с помощью которой смартфон сам сможет определять аварии. В феврале 2021 благодаря такой функции была спасена жизнь водителя погрузчика, попавшего в ДТП.

При этом Apple решила оставить старый процессор A15 Bionic в 14-м iPhone.

Большой iPhone Plus c экраном в размере 6,7 дюймов будет стоить $799 и $899.

Помимо этого, Apple показала часы Apple Watch восьмой серии. Новый гаджет будет оснащен Always-on дисплеем и датчиком температуры. Помимо этого, в часы будет встроена специальная функция для женщин, с помощью которой они смогут отслеживать цикл и состояние здоровья.