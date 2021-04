Apple показала новый iMac

Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают, что качество записи звука на компьютере не уступит студийному.

Новый iMac будет комплектоваться обновлённой клавиатурой Magic Keyboard с функцией разблокировки по отпечатку пальца. Также на ней появятся кнопки «эмодзи», «не беспокоить» и «блокировка».

По данным Apple, компьютеры на новых процессорах в популярных приложениях работают на 85% быстрее.

Новые моноблоки будут продаваться в Соединённых Штатах с мая, а предзаказ начнётся 30 апреля. Цена на устройства в США начинается от $1499 (примерно 115,3 тысячи рублей), цена в России пока неизвестна.