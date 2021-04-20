Apple показала новый iMac

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Корпорация Apple представила новый моноблоков iMac с собственным процессором компании M1. Компьютер будет продаваться сразу в семи цветах.

Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают, что качество записи звука на компьютере не уступит студийному.

Новый iMac будет комплектоваться обновлённой клавиатурой Magic Keyboard с функцией разблокировки по отпечатку пальца. Также на ней появятся кнопки «эмодзи», «не беспокоить» и «блокировка».

По данным Apple, компьютеры на новых процессорах в популярных приложениях работают на 85% быстрее.

Новые моноблоки будут продаваться в Соединённых Штатах с мая, а предзаказ начнётся 30 апреля. Цена на устройства в США начинается от $1499 (примерно 115,3 тысячи рублей), цена в России пока неизвестна.

Apple announces a new redesigned M1 iMac in a variety of colors. #AppleEvent pic.twitter.com/pX2VFtt29V — Pop Crave (@PopCrave) April 20, 2021

Презентация состоялась в рамках Apple Event, проходящего в онлайн-режиме. Также ожидается, что на мероприятии Apple представит новый планшет iPad. По данным СМИ, он будет оснащён улучшенной камерой, а новый процессор по мощности не уступит М1. Размеры нового iPad останутся прежними — 11 и 12,9 дюйма. При этом крупная версия будет, предположительно, оснащена технологией mini-LED, позволяющей делать изображение ярче и контрастнее.

Наличие на планшете разъёма Thunderbolt позволит подключать дополнительные мониторы, внешние жёсткие диски и другие периферийные устройства.