Apple показала новый iMac

Корпорация Apple представила новый моноблоков iMac с собственным процессором компании M1. Компьютер будет продаваться сразу в семи цветах.
Устройство с экраном в 24 дюйма с поддержкой True Tone получит объёмный звук Dolby Atmos. Кроме того, моноблок оборудуют тремя микрофонами с системой шумоподавления, а также шестью динамиками. Разработчики обещают, что качество записи звука на компьютере не уступит студийному.
Новый iMac будет комплектоваться обновлённой клавиатурой Magic Keyboard с функцией разблокировки по отпечатку пальца. Также на ней появятся кнопки «эмодзи», «не беспокоить» и «блокировка».
По данным Apple, компьютеры на новых процессорах в популярных приложениях работают на 85% быстрее.
Новые моноблоки будут продаваться в Соединённых Штатах с мая, а предзаказ начнётся 30 апреля. Цена на устройства в США начинается от $1499 (примерно 115,3 тысячи рублей), цена в России пока неизвестна.
Презентация состоялась в рамках Apple Event, проходящего в онлайн-режиме. Также ожидается, что на мероприятии Apple представит новый планшет iPad. По данным СМИ, он будет оснащён улучшенной камерой, а новый процессор по мощности не уступит М1. Размеры нового iPad останутся прежними — 11 и 12,9 дюйма. При этом крупная версия будет, предположительно, оснащена технологией mini-LED, позволяющей делать изображение ярче и контрастнее.
Наличие на планшете разъёма Thunderbolt позволит подключать дополнительные мониторы, внешние жёсткие диски и другие периферийные устройства.