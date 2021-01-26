Американцы столкнулись с масштабным сбоем в работе Zoom и сервисов Google

https://static.news.ru/photo/207e6d46-5ffc-11eb-9469-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из США жалуются на сбои, большая часть обращений связана с невозможностью подключиться к серверу.

52% американских пользователей не могут подключиться к серверу Zoom, 30% испытывают проблемы при подключении к видеоконференции, 17% не могут войти в свои учётные записи, следует из данных портала Downdetector.

Также на территории Соединённых Штатов отмечаются перебои в работе сервисов компании Google. Большинство жалоб касаются одноимённого поисковика и почтовой службы Gmail. 52% пользователей из США не могут войти в учётную запись Google, 47% отмечают проблемы с почтой. Также сообщается о сбоях в работе видеохостинга YouTube. У 73% пользователей не проигрываются ролики, 23% не могут загрузить веб-сайт, а 2% испытывают сложности с входом в свой аккаунт.

26 января пользователи из России, Финляндии и Эстонии жаловались на сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp, сообщал NEWS.ru. Больше половины пользователей Instagram не могли обновить ленту новостей.