https://static.news.ru/photo/1dcce5c6-42c2-11ea-ba8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Xinhua/Global Look Press

Специалисты компании Google разработали алгоритм, позволяющий распознавать косаток по голосу. Он использует материалы Министерства рыболовства и океанов Канады, включающие 1800 записей звуков в местах обитания животных.

Программа научилась определять присутствие косатки, а затем отмечать её нахождение на интерактивной карте. С помощью алгоритма специалисты планируют предупреждать угрозы для южной резидентной популяции косаток, которая включает в себя всего 73 особи. Они находятся под угрозой исчезновения.

Как писал NEWS.ru, компания Google планирует оснастить Google переводчик возможностью переводить аудио в реальном времени. Благодаря этой функции пользователи смогут записывать фразу на одном языке и переводить её на другой мгновенно.