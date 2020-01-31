https://static.news.ru/photo/67b6d510-441c-11ea-b2bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются на Android-устройствах. При этом владельцы 90% гаджетов не обновляют их до актуальной версии операционной системы (ОС) с исправленными уязвимостями

По данным Statcounter, Android остаётся самой распространенной мобильной ОС в мире — её доля на рынке составляет 76%. iOS установлена у 22%. В 2019 году лидирующие позиции по количеству обнаруженных вредоносов, нацеленных на Android, заняли Россия (15,2%), Иран (14,7%) и Украина (7,5%).

Борьба Google с зловредами и создание «Альянса защиты приложений» позволили за год снизить количество детектируемого нежелательного ПО на 9%. При этом злоумышленники стали чаще маскировать трояны в Google Play под безопасные приложения в Google Play.

iOS в 2019 году столкнулась с уязвимостями, которые позволяли осуществить джейлбрейк версии 12.4, а также получить злоумышленнику доступ к файлам пользователя посредством iMessage.

Число обнаруженных вредоносов для устройств на iOS выросло на 98% по сравнению с 2018 годом, и на 158% по сравнению с 2017. При этом количество новых видов вредоносного ПО остается довольно низким. В основном оно распространяется в Китае (44%), США (11%) и Индии (5%), утверждает компания ESET в отчёте по кибербезопасности мобильных устройств в 2019 году

Ранее NEWS.ru сообщил, что число пользователей, атакованных программами для кражи паролей, в мире значительно выросло в 2019 году — на 72%.