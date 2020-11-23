Жена Малкина снова будет работать телеведущей

https://static.news.ru/photo/13992a78-2daa-11eb-84a2-fa163e074e61_660.jpg Анна Кастерова Фото: anna_kasterova/instagram.com

36-летняя Анна Кастерова, которая является супругой российского хоккеиста, игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, возвращается на российское телевидение. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

В этом году после окончания сезона в НХЛ Кастерова вернулась с семьёй в Москву. В ноябре она провела несколько праздничных эфиров по случаю 5-летия «Матч ТВ», а также дала вместе с мужем большое интервью Дмитрию Губерниеву. С 24 ноября Анна приступает к полноценной работе на федеральном спортивном канале, — отметили в пресс-службе.

Первый выпуск программы «Все на Матч!» с участием Кастеровой пройдёт во вторник в 15:00. Затем Анну можно будет увидеть в эфире 27 ноября в 15:50 и 29 ноября в 17:35 по московскому времени.

С 2010 года Кастерова работала на телеканале «Россия-2» ведущей программ «Вести.ру» и «Вести.ru. Пятница». В 2012 году она стала лицом программы «Центральное телевидение вместе с Вадимом Такменёвым».

В 2013 году Анна вернулась на «Россию-2», но в качестве ведущей уже спортивной программы «Большой спорт». Кастерова проработала на канале до его закрытия. В 2016 году она вышла замуж за Малкина и уехала жить к нему в США, где у хоккеиста и ведущей родился сын.

В середине ноября Малкин рассказал, что вместе с женой переболел COVID-19. Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России при этом отметил, что никаких симптомов заболевания у него не было, даже упадка сил и потери вкуса, а антитела в его организме начали появляться спустя три недели после первого положительного теста, сообщал NEWS.ru.