«Зенит» потроллил ЦСКА, объявив о переходе защитника «Урала»

Санкт-Петербургский «Зенит» объявил о переходе защитника Арсена Адамова из «Урала», разместив видео в социальных сетях. Сюжет ролика является пародией на скандальное видео ЦСКА, в котором московский клуб приветствовал новичка команды турка Юсуфа Языджи.

В сюжете «Зенита» сымитированы переговоры между клубом и игроком точно так же, как это было у «армейцев». Питерцы пытаются через Instagram уговорить футболиста подписать контракт, но он не отвечает на сообщения.

В истории ЦСКА футболист ответил фразой «Пять минут, уже еду!», когда ему написали «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». В сюжете «Зенита» была напечатана фраза: «Арсен, это Петербург, у нас есть...». Однако в этот момент Адамов ответил клубу: «Извините, не сразу увидел ваши сообщения! Еду!»

Ранее руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение отстранить от работы сотрудников, которые были причастны к публикации ролика, являющегося презентацией новичка команды Юсуфа Языджи.