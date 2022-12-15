Зеленский потребовал полной изоляции России от спортивных соревнований

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом призвал полностью изолировать Россию от любых международных соревнований, сообщает пресс-служба МОК. По его мнению, это должно касаться как национальной сборной, так и отдельных спортсменов из РФ.

В среду президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел открытый и конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. <...> В обращении украинский президент потребовал полной изоляции России и россиян от мирового сообщества. С его точки зрения, это должно относиться и к спортсменам, — говорится в пресс-релизе.

В свою очередь Бах отметил, что в Олимпийской хартии закреплена объединяющая миссия МОК. Он также напомнил, что санкции в области спорта в отношении России и Белоруссии уже были введены ранее. Зеленский поблагодарил его за это.

МОК в конце февраля текущего года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях. Причиной стало начало спецоперации на Украине. Ряд федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой. Также были отменены международные соревнования на территории РФ. Кроме того, некоторые федерации допустили выступление спортсменов из двух стран исключительно в нейтральном статусе.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине до особого распоряжения. Санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ввели в 2015 году в связи с допинговым скандалом.