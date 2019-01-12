Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

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Уле Эйнар Бьорндален

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален высказался о ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), решение по восстановлению которого в правах будет принимать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

По мнению бывшего биатлониста, WADA нужно «действовать агрессивнее». Бьорндален не разделяет стратегию организации, которая даёт российской стороне дополнительное время на предоставление данных Московской лаборатории.

«Такая политика выглядит безнадежной, я так считаю», — цитирует его TV2.

Норвежец добавил, что слишком просто вернуться после допинговой дисквалификации, поэтому правила должны быть ужесточены.

Накануне News.ru писал, что Бьорндален поддержал выигравшего спринт на этапе Кубка мира россиянина Александра Логинова. Он попросил уважать вернувшегося после дисквалификации спортсмена. Его соотечественники братья Бё и француз Мартен Фуркад, напротив, отказали Логинову в признании его победы.