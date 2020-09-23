16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Загитова впечатлила поклонников фотосессией по ночной Москве

07:38, 24 сентября 2020
Алина Загитова Алина Загитова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алина Загитова прошлась по ночной Москве и попозировала в облегающем топе, джинсах классического денима и клетчатой рубахе оверсайз. Олимпийская чемпионка выкроила время для себя в плотном графике между карьерой, общественной деятельностью, учёбой в РАНХиГС и шоу «Ледниковый период», где она является ведущей.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Alina Zagitova (@azagitova)

Судя по снимкам, 18-летняя фигуристка любит вещи «с чужого плеча», которые на сегодня остаются в тренде. Поклонники оценили и образ Загитовой, и её фотосессию. Они пришли в восторг от прогулки спортсменки. «Просто бомба», «Алина, ты шикарна!», «Алина, у тебя прекрасный вкус», — наперебой осыпали олимпийскую чемпионку комплиментами поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дебют фигуристки Алины Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода» продюсер этого шоу Илья Авербух оценил положительно. Он сказал, что Загитова — перфекционистка и предъявляет к себе максимальные требования во всех сферах.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео