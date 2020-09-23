Загитова впечатлила поклонников фотосессией по ночной Москве

https://static.news.ru/photo/b1d67bf6-fe1f-11ea-8e78-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алина Загитова прошлась по ночной Москве и попозировала в облегающем топе, джинсах классического денима и клетчатой рубахе оверсайз. Олимпийская чемпионка выкроила время для себя в плотном графике между карьерой, общественной деятельностью, учёбой в РАНХиГС и шоу «Ледниковый период», где она является ведущей.

Судя по снимкам, 18-летняя фигуристка любит вещи «с чужого плеча», которые на сегодня остаются в тренде. Поклонники оценили и образ Загитовой, и её фотосессию. Они пришли в восторг от прогулки спортсменки. «Просто бомба», «Алина, ты шикарна!», «Алина, у тебя прекрасный вкус», — наперебой осыпали олимпийскую чемпионку комплиментами поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дебют фигуристки Алины Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода» продюсер этого шоу Илья Авербух оценил положительно. Он сказал, что Загитова — перфекционистка и предъявляет к себе максимальные требования во всех сферах.