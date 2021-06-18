Загитова раскрыла, что волновало её на японском телешоу

https://static.news.ru/photo/4f164588-d01e-11eb-a9d0-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова рассказала, что её волновало во время съёмок в японском телешоу. Слова спортсменки приводит TV Guide.

Я волновалась, что дрон, кружащий вокруг, может меня задеть. Но потом привыкла, почувствовала, что он летает высоко, — сказала Загитова.

18-летняя фигуристка приехала в Японию в мае для участия в предпоказе фильма «Пальма», в котором она сыграла эпизодическую роль. Жители страны раскритиковали её за то, что она не прошла обязательный двухнедельный карантин.

Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В преддверии сезона-2021/22 фигуристка не вошла в состав сборной России.

31 мая сообщалось, что не заявленная в сборную Загитова приехала на базу сборных команд России в Новогорск.