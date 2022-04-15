Загитова показала новый показательный танец с огнём в руке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новую программу на гала-концерте, приуроченном к юбилею Татьяны Тарасовой. В конце проката фигуристка разожгла пламя в руке, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Фигуристка выступала под живой вокал Дианы Анкудиновой. Олимпийская чемпионка впервые представила номер на шоу без прыжков, на предыдущих шоу заходы на них завершались падениями.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года заявила, что прониклась атмосферой Олимпиады-2022 в Пекине, на которой работала в роли ведущей и режиссёра. Она добавила, что наблюдать за выступлениями со стороны сложнее, чем выступать самой.