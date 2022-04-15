18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Спорт

Загитова показала новый показательный танец с огнём в руке

Фигуристка Загитова представила новую программу на юбилее Тарасовой
20:53, 15 апреля 2022
Загитова показала новый показательный танец с огнём в руке Алина Загитова Фото: vk.com/alinazagitova
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила новую программу на гала-концерте, приуроченном к юбилею Татьяны Тарасовой. В конце проката фигуристка разожгла пламя в руке, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Фигуристка выступала под живой вокал Дианы Анкудиновой. Олимпийская чемпионка впервые представила номер на шоу без прыжков, на предыдущих шоу заходы на них завершались падениями.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года заявила, что прониклась атмосферой Олимпиады-2022 в Пекине, на которой работала в роли ведущей и режиссёра. Она добавила, что наблюдать за выступлениями со стороны сложнее, чем выступать самой.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео