Загитова поделилась впечатлениями от работы на Олимпиаде-2022 в Пекине

Загитова поделилась впечатлениями от работы на Олимпиаде-2022 в ПекинеЗагитова заявила, что прониклась атмосферой Олимпиады-2022
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила
Я была на Олимпиаде в Пекине в роли режиссёра, ведущей. Это что-то новое для меня. Я очень прониклась этой атмосферой. Были воспоминания со своей Олимпиадой, — заявила Загитова.
Также олимпийская чемпионка объяснила, почему за прокатами других фигуристов наблюдать тяжелее.
Самой не так волнительно, как наблюдать за вступлениями других. Сам ты полотью контролируешь свой прокат, а за девочек ты не ручаешься, поэтому каждый прыжок очень переживаешь, — добавила она.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова в преддверии старта соревнований на Олимпийских играх в Пекине посетила тренировку сборной России по хоккею.