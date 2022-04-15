Загитова поделилась впечатлениями от работы на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила NEWS.ru , что прониклась атмосферой Олимпиады-2022 в Пекине, на которой работала в роли ведущей и режиссёра. Она добавила, что наблюдать за выступлениями со стороны сложнее, чем выступать самой.

Я была на Олимпиаде в Пекине в роли режиссёра, ведущей. Это что-то новое для меня. Я очень прониклась этой атмосферой. Были воспоминания со своей Олимпиадой, — заявила Загитова.

Также олимпийская чемпионка объяснила, почему за прокатами других фигуристов наблюдать тяжелее.

Самой не так волнительно, как наблюдать за вступлениями других. Сам ты полотью контролируешь свой прокат, а за девочек ты не ручаешься, поэтому каждый прыжок очень переживаешь, — добавила она.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова в преддверии старта соревнований на Олимпийских играх в Пекине посетила тренировку сборной России по хоккею.