Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова посетила тренировку сборной России по хоккею в преддверии старта соревнований на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Sport24.

На тренировке присутствовали 26 хоккеистов. Ранее был отменён контрольный матч мужской сборной России по хоккею против Латвии в Пекине, который должен был состояться 5 февраля.

Первый матч на Олимпиаде сборная России проведёт против Швейцарии 9 февраля. Начало — в 11:40 мск. Команда Алексея Жамнова выступает в группе В, куда также входят сборные Дании и Чехии.

Также сообщалось, что женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Встреча прошла на стадионе «Национальный» и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).