Юрченко будет исполнять обязанности президента ВФЛА до конца ноября

https://static.news.ru/photo/0dae0c22-db21-11ea-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Юрченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евгений Юрченко продолжит исполнять обязанности президента ВФЛА до следующей отчётно-выборной конференции.

Такое решение было принято на заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Согласно уставу ВФЛА отчётно-выборная конференция созывается один раз в четыре года, не позднее шести месяцев после окончания Олимпийских игр.

В связи с этим президиум принял решение провести отчётно-выборную конференцию, на котором изберут новое руководство федерации, 30 ноября 2020 года.

Также на заседании президиум избрал генеральным секретарем ВФЛА директора по спорту — руководителя главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России Андрея Конокотина, сообщается на сайте федерации.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко на заседании заявил о необходимости в оставшееся до 30 ноября время наладить административно-хозяйственную деятельность федерации, стабилизировать ситуацию, выполнить текущие требования World Athletics, провести соревнования календаря, запустить работу по формированию попечительского совета и подготовить отчётно-выборную конференцию.

Ранее NEWS.ru писал, что президент ВФЛА Евгений Юрченко объявил об уходе со своего поста. Юрченко поблагодарил всех неравнодушных к судьбе российской лёгкой атлетики, с которыми ему довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Он также отметил работу членов президиума и комиссии спортсменов Федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьёзными трудностями затянувшегося кризиса.

Он выразил надежду, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации.

Евгений Юрченко был выбран президентом ВФЛА в феврале 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина, подавшего в отставку в ноябре 2019 года на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике. Ранее Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую организация должна была выплатить World Athletics, больше названных $5 млн.