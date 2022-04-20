«Я просто тупой боксёр»: Фьюри рассказал о связях с Кинаханом

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отказался как-либо комментировать свою дружбу с главой ирландского наркокартеля Дэниелом Кинаханом, объявленным в международный розыск. В интервью Associated Press он попросил журналиста не лезть не в свои дела. При этом себя Фьюри назвал «тупым боксёром».

Это не ваше дело и не чьё-то ещё дело. Мои дела — это мои дела, ваши дела — ваши. Как я уже сказал, это не имеет никакого отношения к моему боксу. Я просто тупой боксер, который зарабатывает на жизнь тем, что получает по морде. Если бы я не был, меня бы здесь не было, не так ли? – сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри может быть привлечён к уголовной ответственности за связь с главой ирландской криминальной группировки Дэниелом Кинаханом.