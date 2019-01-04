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WADA заподозрили в мошенничестве

Себастиан Самуэльссон Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Себастиан Самуэльссон

спорт [ версия для печати ]

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон обратился с открытым письмом к председателю комитета по соответствию Кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатану Тэйлору. Текст письма приводит Sport24.

Швед жёстко раскритиковал организацию за то, что она не предприняла никаких действий за несоблюдение московской лабораторией дедлайна по предоставлению данных.

«Бездействуя, ваш комитет демонстрирует приверженность мошенничеству вместо защиты честных спортсменов и делает все возможное, чтобы помочь стране, совершившей допинг-мошенничество», — написал спортсмен.

Он добавил, что WADA следовало бы созвать срочное собрание.

Российская сторона должна была предоставить данные до 31 декабря 2018 года. Решение по ситуации будет принято 14-15 января 2019 года.

Как писал News.ru, российским лыжникам пожелали выступить на ЧМ без флага.


#WADA
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